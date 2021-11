Hannover

Große Teile der Industrie ächzen unter dem Mangel an Halbleitern – die Autohersteller und ihrer Zulieferer trifft der Engpass besonders schwer. Wegen fehlender Chips konnten in den ersten neun Monaten 2021 weltweit rund 7 Millionen Fahr­zeuge nicht produziert werden. Der Branchenverband VDA rechnet damit, dass hierzulande bis zum Jahresende im Vergleich zu 2020 fast 20 Prozent weniger Autos von den Bändern rollen werden. Damit wäre man wieder auf dem Niveau unmittelbar nach der ersten Ölkrise in den Siebzigerjahren angelangt.

So niederschmetternd diese Entwicklung insgesamt sein mag – für manche Unternehmen bietet sie auch die Chance, schwer wiegende Probleme zu verschleiern, die nicht nur mit fehlenden Chips zu tun haben. Continental beispielsweise ist sehr bemüht, die roten Zahlen in der Automotive-Sparte in erster Linie mit dem Durcheinander in den Lieferketten zu entschuldigen. Dabei hatte das Geschäft mit Bremsen, Sensoren und Software schon die selbst geweckten Erwartungen enttäuscht, als Corona noch kein Thema war.

Aus „Fürstentümern“ muss eine schlagkräftige Einheit werden

Dass der Automotive-Bereich zuletzt mehr durch hohe Abschreibungen aufgefallen ist als durch Synergien, hängt auch mit seiner Entstehungsgeschichte zusammen. Um die Abhängigkeit vom Reifengeschäft zu verringern, hatte Continental Konkurrenten nach und nach Spezialisten für andere Fahrzeugkomponenten abgekauft. Anschießend hat es der Konzern jedoch versäumt, aus diesen „Fürstentümern“ eine schlagkräftige Einheit zu machen. Inzwischen ist das Unternehmen dabei, die Strukturen spürbar zu straffen. Auch ohne die Pandemie wäre das eine erhebliche Herausforderung. Nun wird daraus eine doppelte Belastung.

Von Jens Heitmann