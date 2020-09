Anders als im übrigen Zulieferergeschäft kann Continental den geplanten Stellenabbau in Aachen nicht etwa mit technischen Umbrüchen und dem Wandel der Branche begründen, meint Jens Heitmann. Ein harter Widerstand der Gewerkschaft und der Politik ist programmiert.

Der Continental-Konzern will auch in der Reifensparte zahlreiche Stellen streichen – und sein Werk in Aachen schließen. Quelle: Ralf Roeger/dpa