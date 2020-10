Hannover

Als sich der Finanzinvestor Icon Infrastructure vor zwei Jahren am Flughafen Hannover beteiligte, führte das Management dafür zwei Gründe an: Zum einen gelte es, die Seltenheit einer solchen Gelegenheit zu nutzen – in Deutschland konnten sich private Investoren bis dahin nur in Düsseldorf und in Hamburg direkt an einem Airport beteiligen. Zum anderen gefiel dem Fonds, der vorwiegend das Geld von Pensionskassen investiert, „die Stabilität des Geschäftsmodells“.

Existenzkampf in der Branche

Nicht nur Icon ist hier einem Irrtum unterlegen. Auch innerhalb der Branche hatte man sich sehr an stabile Wachstumsraten gewöhnt. Die Zahl der Passagiere verdoppelte sich bisher alle 15 Jahre, und selbst zu Beginn der Corona-Pandemie schienen Zweifel an einer Fortschreibung dieses Trends unbegründet – zumal sich auch die Einbrüche nach Terroranschlägen und der Finanzkrise als nur von kurzer Dauer erwiesen hatten. Dieses Mal geht es in großen Teilen der Luftfahrt jedoch um die Existenz; die Erholung hängt an der Entwicklung eines Impfstoffs.

Viele Flughäfen dürfen zu Recht Hilfen vom Fiskus erwarten, weil sie ihren Betrieb immer aufrecht erhalten haben – auch, damit Masken und andere Schutzausrüstungen ins Land kommen konnten, als die Grenzen geschlossen waren. Das heißt aber nicht, dass die Steuerzahler für den Erhalt aller deutschen Airports aufkommen müssen. Stattdessen wäre ein Ausleseprozess wünschenswert: Für kleinere Plätze abseits der Ballungsräume, die schon vor Corona Verluste angehäuft haben, sollte es kein Recht auf eine dauerhafte Subventionierung geben.

Von Jens Heitmann