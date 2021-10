Hannover

Ein Besuch in der Gastronomie ist Luxus. Angesichts des großen Angebots an Fertiggerichten im Lebensmittelhandel und der nahezu rund um die Uhr verfügbaren Alkoholika an Kiosken und Tankstellen, muss kein Gast ein Restaurant oder eine Kneipe aufsuchen. Der Wunsch nach Bequemlichkeit und Geselligkeit hängt deshalb eng mit der Zahlungsbereitschaft zusammen. Wem das Preisniveau zu hoch ist, der kommt seltener oder bleibt gleich zu Hause. Insofern hat das Gastgewerbe geringere Spielräume als andere Branchen.

Viele Gerichte sind schon teurer geworden

Auch deshalb fällt es den Betrieben schwer, auf den Mangel an Personal mit dem Hilfsmittel zu reagieren, das dieses Problem in der Regel lösen kann: mehr Geld. Da die Margen in der Branche schon jetzt übersichtlich sind, müssten sich steigende Lohnkosten direkt in höheren Preisen niederschlagen. Beim Blick auf die Speisekarten haben die Gäste bereits registriert, dass viele Gerichte während der Pandemie teurer geworden sind. Bisher nehmen sie das in Kauf, weil sie sich nach Monaten des Lockdowns die Rückkehr zur Normalität gern etwas kosten lassen.

In einer Umfrage des Deutschen Gewerkschaftsbundes haben sich schon vor einem Jahr 78 Prozent der Teilnehmer für einen Mindestlohn von 12 Euro je Stunde ausgesprochen – vermutlich würde eine spontane Befragung an der Theke zu einem ähnlichen Ergebnis führen. Die Wirte hegen jedoch Zweifel daran, ob der Wille, für ein Bier künftig 15 Prozent mehr zu zahlen, ähnlich stark ausgeprägt ist. Man kann es ihnen nicht verdenken: Im Supermarkt greifen die meisten Kunden ja auch zum Billigfleisch, obwohl laut Umfragen einer großen Mehrheit das Wohl der Nutztiere sehr am Herzen liegt.

Von Jens Heitmann