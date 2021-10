Hannover

Bankkunden bekommen derzeit noch mehr Post als üblich. Statt Werbung für neue Fondsprodukte enthalten die Briefe dieser Tage meist umfangreiche Erklärungen zu den Gebühren für das Girokonto – an deren Höhe ändert sich in der Regel nichts, aber die Geldhäuser benötigen nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes nunmehr die aktive Zustimmung der Kunden, um sie wie bisher in Rechnung zu stellen. Allein die Sparkassen verschickten 2700 Tonnen Papier – „um Kunden über etwas zu informieren, was sie schon wissen“, klagte deren Spitzenverband kürzlich.

Mit der Kündigung des Kontos gedroht

Das müsste jedoch nicht so sein, denn es gibt eine Alternative: Die Finanzinstitute könnten ihren Kunden in leicht verständlicher Form mitteilen, wann sie in den vergangenen Jahren zu Unrecht kassierte Gebühren zurückzahlen. Bisher spricht indes wenig dafür, dass solche Schreiben jemals in den analogen oder digitalen Postfächern der Sparer landen werden. Die Branche vertraut lieber auf deren Lethargie – und scheint damit richtig zu liegen: Der Großteil der Kunden scheut selbst den geringen Aufwand, entsprechende Vordrucke der Verbraucherzentralen herunterzuladen und Erstattungsansprüche geltend zu machen.

Zum Teil hängt diese Zurückhaltung aber wohl mit Angst zusammen. Die Deutsche Bank und ihre Töchter beispielsweise sind zuletzt damit aufgefallen, Kunden ziemlich unter Druck zu setzen. Wer die aktuellen Gebühren nicht akzeptiert, müsse im Zweifel mit der Kündigung seines Kontos rechnen, hieß es in den Anschreiben. Angesichts dieser Tonlage kann man leicht überlesen, dass die Rückforderung von widerrechtlich vereinnahmten Entgelten unabhängig von der Zustimmung zu den aktuell geltenden Konditionen möglich ist.

Von Jens Heitmann