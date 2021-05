Hannover

Mit Mitleid können Makler kaum rechnen. Für die Käufer einer Immobilie gehören die Ausgaben für die Vermittler zu den ärgerlichsten: Während andere Nebenkosten wie die Grunderwerbssteuer oder die Gebühren für den Eintrag ins Grundbuch gleichsam anonym anfallen, sind die Maklerprovisionen immer an Erlebnisse mit konkreten Personen gebunden: Sie reichen das Exposé heraus, führen durch eine Wohnung oder ein Haus und kassieren für diese (aus Sicht des Erwerbers) eher bescheidene Dienstleistung am Ende eine Menge Geld.

Höherer Druck auf Makler

Den Verkäufern konnte das lange egal sein. Die Makler nahmen ihnen alle lästigen Aufgaben ab und konnten Immobilien meist auch noch schneller und zu höheren Preisen verkaufen, als das für sie selbst möglich gewesen wäre. Mit dieser speziellen Interessengemeinschaft ist es nunmehr vorbei: Seit die Provisionen nur noch zur Hälfte den Erwerbern in Rechnung gestellt werden können, besteht für Verkäufer ein starker Anreiz, es entweder ohne einen Vermittler zu versuchen oder zumindest über die Höhe seines Honorars zu verhandeln.

Schon das setzt die Makler unter Druck. Erschwerend kommt hinzu, dass das Angebot an (bezahlbaren) Immobilien in gefragten Regionen schrumpft und die Zahl der Transaktionen angesichts steigender Preise mancherorts stagniert. Makler, die ihren Marktanteil vergrößern oder vielleicht auch nur behaupten wollen, müssen sich deshalb auf weitere Abschläge einstellen. Noch gibt es für sie aber keinen Grund, sich zu grämen: Im Vergleich zu ihren Kollegen in vielen Ländern Europas stehen die deutschen Vermittler weiterhin sehr gut da.

Von Jens Heitmann