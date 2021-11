Hannover

Die Liste der Gegner von Nord Stream 2 ist lang. Auch wenn Präsident Joe Biden auf Sanktionen gegen die Betreiber der Gaspipeline verzichtet hat, stehen die Vereinigten Staaten noch immer an erster Stelle – knapp gefolgt von der EU-Kommission und Ländern wie Polen und der Ukraine, über die russisches Erdgas bisher nach Westeuropa gelangt. Auch mit Klagen des Naturschutzbundes und der Deutschen Umwelthilfe konnte man in Moskau rechnen, weil das bei Großprojekten aller Art hierzulande inzwischen üblich ist. Die Bundesnetzagentur hingegen war bisher nicht als Widersacher aufgefallen; ihre Genehmigung galt als Formsache.

Nord Stream 2: Weitere politische Komplikationen

Das ist sie weiterhin. Die Behörde zögert mit ihrem Zertifikat nur, weil die Nord Stream 2 AG den Betrieb der Leitung organisatorisch nicht vom Vertrieb des Gases getrennt hat und damit gegen eine EU-Richtlinie verstößt. Dieses Problem ließe sich mit der Gründung einer deutschen Tochtergesellschaft vermutlich leicht aus der Welt schaffen – doch für Gazprom und seine Partner birgt jeder Zeitverzug das Risiko weiterer politischer Komplikationen.

In Deutschland stehen nur die vermutlichen Oppositionsparteien CDU, CSU, AfD und Linke uneingeschränkt hinter der Pipeline. Wie sich die voraussichtliche Ampelkoalition letztlich positioniert, ist unklar. Während die Grünen gegen eine Inbetriebnahme plädieren und die FDP Nord Steam 2 ebenfalls kritisch sieht, geben sich lediglich einzelne Sozialdemokraten als lauwarme Befürworter zu erkennen. In dieser Lage könnte es den politischen Entscheidungsträgern sehr gelegen kommen, wenn am Ende andere über die Genehmigung entscheiden – seien es Behörden, Gerichte oder die EU-Kommission.

Von Jens Heitmann