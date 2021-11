Hannover

In der Politik genießen Spalter keinen guten Ruf. Bei Parteien gilt Geschlossenheit selbst dann noch als Wert an sich, wenn dafür Kompromisse nötig sind, welche die vermeintliche Einigkeit als Farce demaskieren. In der Wirtschaft hingegen müssen sich meist jene Manager rechtfertigen, die größere Unternehmen als Einheit erhalten wollen. Aus Sicht von Investoren sind Konglomerate in der Summe oft weniger wert als selbstständige Spezialisten, die ihre Ziele ohne Rücksicht auf eine ferne Zentrale verfolgen können.

Siemens-Restkonzern schafft Gewinnsprung

Siemens ist dieser Logik vergleichsweise früh gefolgt. Der Konzern dürfe kein einzelner großer Tanker sein, sondern müsse zu einem leistungsfähigen Flottenverband werden, hatte der frühere Vorstandschef Joe Kaeser verfügt. Kurz vor seinem Abschied ließ der maritime Niederbayer noch Siemens Energy als Beiboot zu Wasser, nachdem er und seine Vorgänger zuvor schon die Leinen zur Medizintechniktochter Siemens Healthineers sowie zu Infineon, Epcos, Osram und Siemens Gamesa gekappt hatten.

Bisher hat der Schrumpfkurs Siemens nicht geschadet. Befreit von der Last der schwächelnden Energietechnik konnte der Restkonzern seinen Gewinn kräftig nach oben treiben. Höhere Margen sind auch nötig, um an der Börse zu einer Bewertung zu kommen, die einem IT- und Softwareunternehmen entspricht. Ganz so weit ist man aber noch nicht: Die Aktie hat sich in diesem Jahr zwar besser entwickelt als der Dax, aber selbst ein Kursplus von 20 Prozent stellt noch keine echte Neubewertung dar.

