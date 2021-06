Hannover

Schon mit der Kündigung attraktiver Prämiensparverträge haben die Sparkassen viel Unmut auf sich gezogen. In den Werbe­prospekten der Institute fanden die Kunden oft Muster­rechnungen über längere Zeiträume von bis zu 25 Jahren – viele nahmen diese für bare Münze und mussten später überrascht feststellen, dass es sich hier nur um unverbindliche Rechenbei­spiele gehandelt haben soll. Da aber der Bundesgerichtshof eine solche Interpretation für zulässig erklärt hat, nehmen die meisten Sparer die Kündigung inzwischen grummelnd hin.

Treuen Kunden hartherzig gegenübergetreten

Mit den Klauseln zur Anpassung der Zinsen verhält es sich anders. Die Materie mag im Detail komplex anmuten – das Bauchgefühl vieler Kunden könnte klarer kaum sein: Sie fühlen sich betrogen. Das ist insbesondere für die Sparkassen ein Problem, die sich gern als eine Art Schutzmacht der Sparer gerieren und daraus eine Sonderrolle im deutschen Finanzsektor ableiten. Obwohl es etliche Hinweise darauf gibt, dass die Institute über Jahre hinweg zu wenig Zinsen gezahlt haben, sind sie ihren treuesten Kunden bisher erstaunlich hartherzig gegenübergetreten.

Natürlich geht es hier um eine Menge Geld. Nach Berechnungen der Verbraucherzentrale Bayern könnten Kunden durchschnittlich 4600 Euro Nachzahlungen zustehen – wer das auf alle Sparkassen hochrechnet, kommt schnell auf mögliche Forderungen in Milliardenhöhe. Und selbstverständlich haben auch die Sparkassen das Recht, in Ruhe ein höchstrichterliches Urteil abzuwarten. Diese Taktik ist aber mit einem erheblichen Risiko behaftet: Wenn sie am Ende doch zahlen müssen, haben die Häuser ihr Image umsonst geschädigt.

Von Jens Heitmann