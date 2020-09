Hannover

Mit dem Bau großer Mauern waren die Chinesen nicht sonderlich erfolgreich. Das von diversen Kaiserdynastien errichtete System von Grenzbefestigungen sollte nomadische Reitervölker von einem Einfall abhalten und die Bevölkerung vor Raubüberfällen schützen. Doch nicht nur Dschingis Khan konnte mit seinen Heeren aus dem Norden trotzdem ins Reich der Mitte vorstoßen, auch auf andere Eroberer machten die Bauwerke im Mittelalter weniger Eindruck als auf die Touristen der Moderne.

Mit der großen Firewall verhält es sich anders – der Regierung in Peking ist es gelungen, die Internetkonkurrenz auszusperren: Chinesen googeln nicht, sie suchen mit Baidu. Statt bei Amazon kaufen sie bei Alibaba ein, und Freunde finden sie nicht bei Facebook, sondern bei Wechat. Auch einen Zugang zu Instagram, Youtube und Twitter gibt es dort nicht, anstelle des Onlinelexikons Wikipedia erklärt Baike geschichtliche und gesellschaftliche Zusammenhänge so, dass sie ins Weltbild der Staatspartei passen.

Anzeige

Unter Trump wird der Ton rauer

Die Abschottung haben die Vereinigten Staaten lange toleriert – unter Donald Trump wird der Ton nun auch hier rauer. Der US-Präsident will nun seinerseits das Internet in seinem Sinne säubern: Mittels einer „Clean Network Initiative“ sollen Unternehmen wie China Telecom ihre Lizenz verlieren und Apps aus der Volksrepublik aus den Stores von Google und Apple fliegen, wenn ihnen „nicht vertraut wird“. Auch das Vorgehen gegen Tiktok ist ein Teil dieser Strategie. Autokraten in anderen Ländern wird es freuen, dass damit in Washington die Forderung nach einem offenen Netz für die ganze Welt nicht mehr glaubhaft erhoben werden kann.

Von Jens Heitmann