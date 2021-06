Hannover

Volkswagen hat seine Kunden lange hingehalten. Statt eines komplett neu entwickelten Transporters mussten sie sich zunächst mit dem T6.1 begnügen, auch wenn die Reaktionen auf das sogenannte Facelift weitgehend positiv ausfielen. Für die siebte Generation kündigt der Konzern mit der branchenüblichen Bravour nun abermals eine ganze Reihe von Verbesserungen an – über ein gewaltiges Manko kann man damit jedoch nicht hinwegtäuschen: Der jüngste Bulli kommt nur als Verbrenner und Hybrid auf den Markt und sieht damit schon am Start ein bisschen alt aus.

Noch schrecken die Elektro-Reichweiten Kunden ab ...

Im Stöckener Werk haben sich das viele anders gewünscht – und vor dem Hintergrund der von der Wolfsburger Zentrale ausgerufenen Elektro-Offensive auch erwartet. Dennoch gibt es vom neuen Bulli nur eine Hybridvariante. Der eigentliche Batterie-Van wird der ID.Buzz, der ebenfalls in Hannover vom Band laufen soll. Für die ersten Jahre mag diese Entscheidung noch keine große Rolle spielen, weil die noch recht bescheidenden Reichweiten der Stromer Kunden abschrecken könnten, die ihren T7 auch für längere Urlaubsreisen an abgelegene Orte nutzen möchten. Über den geplanten Lebenszyklus des Modells hinweg muss das aber nicht so bleiben.

... das muss aber nicht so bleiben

Riskant ist das auch, weil bei Volkswagen Nutzfahrzeuge die Entwicklungskosten für den T7 aus dem Ruder gelaufen sind. Da der Vorstand erst zu spät gegengesteuert hat, wird das Modell insgesamt eine geringere Marge abwerfen als geplant. Für den Standort Stöcken ist das keine gute Nachricht – das Werk gilt im Vergleich zur Produktion in Polen schon heute als zu teuer. Um so größer sind deshalb die Erwartungen an den ID.Buzz.

Von Jens Heitmann