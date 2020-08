Hannover

Abseits der Landwirtschaft sollen staatliche Subventionen in der Regel bestimmte Technologien fördern und heimischen Herstellern beim Markteinstieg helfen. Bei der Förderung erneuerbarer Energien ist – wenn auch zu horrenden Kosten – zunächst beides gelungen. Heute profitieren vor allem ausländische Produzenten von Windkraft- und Solaranlagen von dem Öko-Obolus, den die Stromkunden zahlen müssen. Bei der Umweltprämie für Elektroautos zeichnet sich zumindest unmittelbar nach dem Start eine ähnliche Entwicklung ab.

Üppige Förderung von Elektrofahrzeugen

Das deckt sich mit den Erfahrungen nach der Finanzkrise: Um die deutsche Autobranche und mit ihr die Konjunktur insgesamt anzukurbeln, hatte die Bundesregierung Schecks von 2500 Euro an die Käufer von Neuwagen verteilt, wenn diese ihre alten Fahrzeuge der Schrottpresse übergaben. Profiteure der von 27 Millionen Steuerpflichtigen bezahlten Prämie waren neben den zwei Millionen Autokäufern vor allem Kleinwagenhersteller wie Fiat, Hyundai, Kia oder Suzuki. Auch deshalb ist es der Lobby der deutschen Autobauern nicht gelungen, angesichts der aktuellen Nachfrageflaute eine Neuauflage einer allgemeinen Abwrackprämie durchzusetzen.

Dafür fällt die Förderung von Elektrofahrzeugen umso üppiger aus, weil die Bundesregierung diese unbedingt in den Markt drücken will. Die Entschlossenheit von Union und SPD hat vor allem die hiesigen Hersteller kalt erwischt – sie können die künstlich stimulierte Nachfrage gar nicht decken. Bis Volkswagen, Daimler und BMW attraktive Kleinwagen in ausreichender Zahl liefern können, bietet sich den ausländischen Konkurrenten ein weitgehend freies Feld. Wie man das am besten nutzt, wissen sie ja schon.

Von Jens Heitmann