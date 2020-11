Hannover

Die „Nutzis“ haben bei Volkswagen traditionell keinen leichten Stand. In der Wolfsburger VW-Zentrale wird die Tochter in Hannover eher toleriert als geliebt: Zum einen fallen die Bulli-Bauer dort aus dem Raster, weil die Transporter technisch den Pkw näher sind, die Kundschaft aber eher aus dem Lkw-Bereich kommt. Zum anderen sind die Stückzahlen so gering, dass auskömmliche Renditen schwerer zu erzielen sind als andernorts. Letzteres gilt insbesondere für das Werk in Stöcken, das sich zudem gegen die billigeren VWN-Standorte in Polen behaupten muss.

Um bei leichten Nutzfahrzeugen höhere Volumina zu ermöglichen und die Kosten für die Umstellung der Modellpalette auf Elektroantriebe zu teilen, hat der Konzern sich mit dem Konkurrenten Ford verbündet. VWN soll sich künftig auf den Bau hochpreisiger Multivans und den Stadtlieferwagen Caddy konzentrieren, während der Partner die günstigeren Handwerkertransporter und Pick-ups herstellen wird. Um die dadurch in Hannover entstehende Lücke zu füllen, war bisher nur der ID.Buzz vorgesehen, der erste vollelektrische Bulli.

Unabhängig von dessen Erfolg war aber klar, dass dieses neue Modell allein die Kapazitäten in Stöcken nicht auslasten würde. Deshalb ruhten die Hoffnungen des Betriebsrates auf dem Bau eines Elektro-SUVs mit dem Arbeitstitel E-Lounge. Als der Zuschlag für ein solches Modell zuletzt immer unwahrscheinlicher wurde, wuchs die Nervosität. Nun nimmt sie wieder ab: Durch das Projekt D-SUV steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Belegschaft in Hannover nicht noch stärker schrumpfen muss als ohnehin schon geplant.

