Auch für die Branchenriesen Bosch, Continental und ZF ist der Umbruch in der Automobilbranche eine enorme Herausforderung. Kleinere Konkurrenten werden es jedoch oftmals schwer haben, sich weiterhin zu behaupten, meint Jens Heitmann.

Nicht nur bei Continental in Hannover, sondern in der gesamten Autozuliefererbranche ist derzeit viel in Bewegung. Viele Unternehmen müssen sich stark verändern. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa