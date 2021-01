Hannover

Als die Parfümeriekette Douglas im zweiten Lockdown Filialen mit der Begründung offen halten wollte, sie sei ja auch eine Art Drogerie, konnte man das drollig oder dreist finden. Inzwischen ist klar, dass es wohl eher ein Akt der Verzweiflung war. Der Konzern ist knapp bei Kasse und erzielt in der Zeit vor Weihnachten normalerweise den Großteil seines Jahresgewinns.

Hoher Schuldenberg belastet das Unternehmen

Die Pandemie hat die Probleme bei Douglas aber nur verschärft. Die Ursachen liegen länger zurück – rund fünf Jahre: Seinerzeit hat der Finanzinvestor CVC für einen in der Rückschau stolzen Preis die Mehrheit von einem anderen Fonds übernommen, nachdem dieser Douglas ganz auf das Parfümeriegeschäft ausgerichtet hatte. Der neue Eigentümer trieb für viel Geld die Expansion vor allem in Südeuropa voran und hoffte auf einen lukrativen Ausstieg im Rahmen eines Börsengangs. Dem steht jedoch der so aufgebaute Schuldenberg im Weg. Im nächsten Jahr werden Verbindlichkeiten von 2,1 Milliarden Euro fällig, bis Juli 2023 ist eine Anleihe in Höhe von 335 Millionen Euro zurückzuzahlen.

Zudem begannen Investoren auch schon vor Corona, das große Netz der Filialen kritischer zu sehen – auch Kosmetik kaufen Kundinnen zunehmend über das Internet. Diesen Trend haben die Lockdowns nur beschleunigt. Im Onlinegeschäft übersprang Douglas im Kalenderjahr 2020 erstmals die Marke von einer Milliarde Euro Umsatz und erreichte zweistellige Margen. Für CVC ist das eine frohe Botschaft, denn Onlineerlöse werden am Kapitalmarkt weit höher bewertet als Einnahmen in Filialen. Den Preis dafür zahlen die dort Beschäftigten.

Von Jens Heitmann