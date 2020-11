Hannover

Schon seit seiner Wandlung von der Preussag zur Tui rätselt der Konzern über die Ausrichtung seiner Airlines – insbesondere für den heimischen Markt. Mit der Marke Hapag-Lloyd verstand man sich erst als reine Chartergesellschaft. Dann folgte die Aufteilung in einen Billig- und einen Ferienflieger, bis eine Weile das Hybrid-Modell von Air Berlin als Vorbild galt. Nach deren Pleite wurde Tuifly allmählich zu einem bloßen Anhängsel des Reiseveranstalters Tui Deutschland degradiert, der kaum mehr unternehmerische Freiheiten lässt.

Was ist die richtige Größe der Airline?

Offen hingegen blieb die Frage nach der richtigen Größe. Zu einer eindeutigen Antwort konnte sich der Konzern nie durchringen: Einerseits sollte die eigene Gesellschaft die Garantie bieten, dass Tui-Gäste ihr Ziel zu jeder Zeit zu klar kalkulierbaren Kosten erreichen. Andererseits war da auch immer der verlockende Gedanke, dass man die nötigen Kontingente bei Konkurrenten erheblich günstiger einkaufen könnte.

Durch die Corona-Krise scheint nun eine Entscheidung gefallen zu sein. Künftig soll Tuifly nur so viele Maschinen vorhalten, wie sich auch in der Nebensaison mit eigenen Kunden füllen lassen. Für die Sommermonate vertraut der Konzern darauf, weitere Flugsitze billig bei Konkurrenten hinzubuchen und so von den Überkapazitäten in der Branche profitieren zu können. Die eigene Flotte dient dabei auch als eine Art Rückversicherung gegen Versuche anderer Fluggesellschaften, die Tui bei Preisverhandlungen unter Druck zu setzen, falls die Nachfrage in einer ferneren Zukunft einmal wieder größer ausfallen sollte als das Angebot.

