Hannover

Die Forderung nach einer Spritpreisbremse ist nicht neu. Als Mitte 2012 Benzin und Diesel an den Zapfsäulen schon einmal so teuer waren wie heute, mahnte der Bundesrat bei der Regierung eine strenge Überwachung der Tankstellen an. Die Betreiber sollten demnach ihre Preise zu einem bestimmten Zeitpunkt einer Markttransparenzstelle melden – und anschließend sollten die Preise für 24 Stunden ihre Gültigkeit behalten. Das Vorbild waren damals ähnliche Regelungen in Österreich und Australien.

CO2-Preis ist eine zentrale Maßnahme im Kampf gegen den Klimawandel

Weil die Spritpreise alsbald wieder sanken, geriet die Idee schnell wieder in Vergessenheit – zurecht. Selbst die freien Tankstellen, die von der Regelung profitieren sollten, sprachen seinerzeit von einem reinen „Datensammelgesetz“, das weder dem Wettbewerb noch den Kunden helfe. Die Initiative der Bundesländer hatte zudem einen wesentlichen Profiteur der hohen Benzinpreise außer Acht gelassen: den Fiskus. Da fast zwei Drittel der Tankstellenrechnung aus Steuern bestehen, könnte der Staat die Autofahrer viel einfacher entlasten – wenn das politisch gewollt wäre.

Dem ist aber nicht so. Die noch amtierende Bundesregierung, der auch die CSU angehört, hat als zentrale Maßnahme im Kampf gegen den Klimawandel auch im Verkehr eine Bepreisung für Kohlendioxidemissionen eingeführt. Seit Jahresbeginn gilt ein fixer CO2-Obolus von 25 Euro je Tonne. Nach den bisherigen Planungen soll er bis 2025 auf 55 Euro steigen. Das würde auf einen Aufschlag von mindestens 15,5 Cent für den Liter Benzin und 17,4 Cent für den Liter Diesel hinauslaufen. Die Forderung des Bundesverkehrsministers nach einer Preisbremse ist daher bestenfalls scheinheilig.

Von Jens Heitmann