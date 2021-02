Hannover

Wenn eine Branche mit Konjunkturzyklen Erfahrung hat, dann ist es die Stahlindustrie. Ihre Kundschaft ist weit gefächert – und sobald es in der Wirtschaft auf breiterer Front nach oben oder nach unten geht, bekommen es die Stahlhersteller mit als Erste zu spüren. Das bewirkt eine gewisse Unaufgeregtheit im Umgang mit Aufschwüngen und Krisen, aber zuweilen werden selbst Routiniers von Entwicklungen am Markt überrascht – wie etwa von dem plötzlichen Nachfrageschub, der seit Herbst andauert.

Schon länger in einem Krisenmodus

Verdenken kann man das insbesondere den hiesigen Produzenten nicht. In Europa verharrt die Branche schon länger in einem Krisenmodus. Die Stahlunternehmen müssen sich immer wieder Konkurrenten erwehren, die mit Dumpingangeboten auf den heimischen Markt drängen. Gleichzeitig gelingt es ihnen nicht, die eigenen Überkapazitäten im nötigen Umfang zu verringern. Eine Konsolidierung, die diesen Namen verdient, wird immer wieder auf die lange Bank geschoben – auch, weil sich die Politik auf nationaler und auf EU-Ebene jedes Mal in diese Prozesse einmischt.

Viel spricht deshalb dafür, dass die aktuelle Erholung nur eine weitere Atempause ist. Kurzfristig sind die höheren Preise vor allem den Aufträgen aus der Autoindustrie zu verdanken, die ihre Produktion zumindest auf das Niveau vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie hieven möchte. Angebot und Nachfrage dürften sich jedoch schnell einpendeln, sobald der Großteil der zwischenzeitlich stillgelegten Hochöfen wieder läuft. Dabei könnte die Branche höhere Margen gerade besonders gut gebrauchen: Die nötigen Investitionen in den Klimaschutz werden bald Milliarden verschlingen.

Von Jens Heitmann