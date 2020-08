Hannover

Abrupte Strategiewechsel sind bei Tuifly seit Jahren die einzige Konstante. Solange die Branche nur zwei Arten von Airlines kannte, verfügte der Ferienflieger mit dem betulichen Chartergeschäft über eine verlässliche Basis – große Linienfluggesellschaften wie die Lufthansa konzentrierten sich auf die lukrativen Langstrecken. Seit das Aufkommen der Billigflieger diese bequeme Arbeitsteilung beendet hat, ist der Tui-Konzern verzweifelt auf der Suche nach einer neuen Geschäftsidee für seine deutsche Tochter. Die Hoffnung schwindet, dass sich noch eine findet.

Joint Venture mit einem Konkurrenten?

Gelernt haben die häufig wechselnden Geschäftsführer inzwischen, dass neue Namen und Lackierungen allein das Problem nicht lösen. Ob als Hapag-Lloyd Flug, HLX, Hapagfly oder Tuifly, ob mit orange-blauen Streifen, einem New Yorker Taxi-Look oder dem Wechsel von Knatschgelbrot zu einem dezenten Hellblau: Die Gesellschaft konnte die Erwartungen des Konzerns nie erfüllen. Das war allerdings auch nicht leicht, denn die Ferienflieger aus Hannover mussten immer auf die Vorgaben der Reiseveranstalter aus der „World of Tui“ Rücksicht nehmen und konnten ihr Streckennetz nie so effizient anlegen wie eine unabhängige Ryanair.

Die geplante Halbierung der Flotte soll Tuifly nun die letzten unternehmerischen Optionen nehmen. Die Gesellschaft ist als Vehikel von Tui Deutschland vorgesehen, um deren Kunden verlässlich und möglichst günstig an die Urlaubsorte zu befördern. Um die Kosten weiter zu drücken, kann sich der Konzern inzwischen sogar ein Gemeinschaftsunternehmen mit einem billigeren Konkurrenten vorstellen. Den Mitarbeitern stehen harte Einschnitte bevor.

