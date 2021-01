Hannover

Wer bei Netflix arbeitet, hat es gut: Kein Vorgesetzter zählt die Urlaubstage, und geregelte Arbeitszeiten gehören bei dem Streamingdienst der Vergangenheit an. Auch sonst können sich die Beschäftigten viele Freiheiten nehmen – solange sie „im besten Interesse“ des Konzerns agieren. Der Verzicht auf formelle Strukturen und feste Hierarchien bedeutet jedoch nicht, dass jeder nur so viel tun kann, wie er möchte. Wer die ausgesprochen hohen Erwartungen an Kreativität und Innovationsfreude nicht erfüllt, kann seinen Job schnell verlieren.

Jüngere Arbeitnehmer setzen oft andere Prioritäten

Dass flexiblere Arbeitszeiten einen Preis haben, verdrängen Beschäftigte zuweilen. Er muss nicht immer so hoch sein wie in der in vieler Hinsicht ausgefallenen Welt des Silicon Valley, aber es gibt ihn: Die Voraussetzung für mehr Freiheit bei der Arbeit ist die Bereitschaft, mehr Verantwortung zu übernehmen. Auch wer weniger Zeit am Arbeitsplatz verbringen will, muss dafür Sorge tragen, die Leistungskraft der Firma insgesamt zu erhalten.

Anzeige

Dieses Verständnis scheint nicht in allen Generationen gleich ausgeprägt zu sein. Umfragen unter jüngeren Arbeitnehmern deuten an, dass diese ihren persönlichen Interessen im Zweifel einen deutlich höheren Stellenwert zumessen als denen ihres Arbeitgebers. Da viele Betriebe heute händeringend Nachwuchs suchen, nehmen sie diese Verschiebung der Prioritäten immer öfter resignierend in Kauf. Langfristig aber wird sich die Wirtschaft damit schwertun: Wenn zu viele lieber weniger und stressfrei arbeiten wollen, geht das auf Dauer zulasten der Produktivität.

Von Jens Heitmann