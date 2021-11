Hannover

Das Gezerre um die Arbeitsplätze bei der Meyer-Werft in Papenburg gleicht einer Pokerpartie, bei der sich die Beteiligten nicht wirklich in die Karten schauen lassen. Weder ist endgültig bekannt, wie viele Beschäftigte des Unternehmens bisher freiwillig ausgeschieden sind, noch weiß man Genaueres über im Raum stehende Kündigungen. In dieser Situation will sich nun das Land mit an den Tisch setzen und finanzielle Zuschüsse gegen den Erhalt von Arbeitsplätzen bieten.

Niedersachsen hat der Meyer-Werft schon häufig geholfen – bis hin zu dem Umstand, dass mit dem Unterlauf der Ems ein Flusssystem zu Tode getragen wurde, damit Kreuzfahrtschiffe aus dem Hinterland zur Nordsee überführt werden können. Das Argument lautete stets, der Werft-Standort in Papenburg sei nicht nur für die Region, sondern für das gesamte Land von besonderer Bedeutung.

Meyer-Werft: Land sollte sich nicht an dem Poker beteiligen

Am aktuellen Poker sollte sich das Land trotzdem nicht beteiligen. Ob die Werft die im Gegenzug für das Geld aus dem Härtefallfonds geforderte langfristige Perspektive angesichts der ungewissen Marktentwicklung bei Kreuzfahrtschiffen überhaupt aufzeigen kann, ist fraglich. Die angeblich 12 Millionen Euro, um die es geht, wären dabei nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Außerdem gibt es da die Aussage des Betriebsrates, auf der Werft gebe es derzeit ausreichend Arbeit für alle Beschäftigten. Sollte das so sein, ist das Land zumindest als Geldgeber fehl am Platze. Den aktuellen Konflikt müssen Arbeitgeber auf der einen sowie Betriebsrat und Gewerkschaft auf anderen Seite lösen. Dazu sind sie schließlich da.

Von Bernd Haase