Hannover

A ls vor einem Jahr Pläne der Wirtschaftsauskunftei Schufa bekannt wurden, Energieversorgern Informationen über sogenannte Bonus-Hopper anzubieten, ließ der Protest von Verbraucherschützern nicht lange auf sich warten. Es sei schon absurd, erst mit lukrativen Prämien um Neukunden zu werben – und dann jene, die häufig von solchen Angeboten Gebrauch machen, abzustrafen, hieß es. Nachdem sich auch die Datenschutzbeauftragten mehrerer Bundesländer gegen das Vorhaben gewandt hatten, legte sich die Aufregung bald wieder. Das Vorhaben liegt bei den Akten.

Wettbewerb wird über den Preis entschieden

Am ambivalenten Verhältnis der Strom- und Gaslieferanten zu wechselwilligen Kunden ändert das indes nichts. Da der Markt in Deutschland wegen einer stabilen Bevölkerungsstruktur nicht wächst, können Versorger ihre Anteile nur erhöhen, wenn sie Kunden von Konkurrenten gewinnen. Weil es bei Strom und Gas keine Unterschiede in der Qualität gibt, wird der Wettbewerb über den Preis entschieden. Wer neue Interessenten anlocken will, muss also günstiger sein als andere – oder zumindest so erscheinen.

Hier kommen die Wechselprämien ins Spiel: Wenn Kunden auf Vergleichsportalen nach günstigen Tarifen suchen, stehen die Versorger mit den höchsten Boni in der Liste weit oben – auch wenn ihre Kilowattstundenpreise und Pauschalgebühren nicht günstig sind. Diese Unternehmen setzen darauf, dass neue Kunden in der Folge vergessen, ihre Verträge rechtzeitig wieder zu kündigen, nachdem sie von der einmaligen Prämie profitiert haben. Aktuell lohnt sich dieser Trick für die Versorger nicht: Sie haben genug damit zu tun, genügend Strom und Gas zu beschaffen, um ihre Stammkunden bedienen zu können.

Von Jens Heitmann