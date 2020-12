Hannover

Die nackten Daten beeindrucken natürlich: Mit seinen 680 Pferdestärken beschleunigt der ID.R schneller als ein Formel-1-Auto – zudem hält der erste rein elektrisch angetriebene Rennwagen von VW fünf Bestzeiten auf drei Kontinenten. Als Symbol für den Wandel der Volumenmarke in Richtung Elektromobilität taugt das Modell aber nicht: Angesichts der recht bescheidenen Reichweite batteriebetriebener Fahrzeuge muss der Konzern die Käufer eher dazu bringen, nicht allzu forsch aufs Gaspedal zu treten – sonst muss der Wagen noch schneller an die Ladesäule.

Sportwagen mit Seele

Nicht nur Volkswagen tut sich deshalb mit dem Motorsport als Werbeträger schwer. Die gesamte Branche muss die Bilder überdenken, mit denen sie die Kundschaft zum Abschied vom Verbrennungsmotor bewegen will. Statt der Freude am Fahren stellen die Hersteller mehr die Muße auf Reisen in den Vordergrund, die häufigeren Zwangspausen werden zu Hilfen bei der Entschleunigung umgedeutet.

Dabei dürfte der wenig rasanten Marke Volkswagen so ein Imagewandel noch vergleichsweise leichtfallen. Die hochpreisigen Konzernschwestern hingegen haben in der Vergangenheit viel Geld investiert, um Dynamik und Ausdauer zugleich auszustrahlen. Inzwischen sind andere Botschaften nötig: Porsche etwa verzichtet in der Werbung für den vollelektrischen Taycan darauf, Fahrzeuge zu zeigen und lässt stattdessen Menschen erzählen, was sie in ihrem Leben antreibt. So wird der Sportwagen mit Seele aufgeladen.

Von Jens Heitmann