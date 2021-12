Hannover

Wer derzeit ein neues Auto kaufen möchte, muss sich bei nahezu allen Herstellern und Modellen auf lange Wartezeiten und hohe Preise einstellen. Weil der Mangel an Halbleitern zuletzt eher größer als kleiner geworden ist, übertrifft die Nachfrage das Angebot an Fahrzeugen mehr oder weniger deutlich. In Deutschland könnten im laufenden Jahr weniger als drei Millionen Pkw von den Bändern rollen – das wäre ein Minus von 50 Prozent im Vergleich zu 2017. Zuletzt wurden hierzulande infolge der ersten Ölkrise Mitte der Siebzigerjahre so wenige Fahrzeuge produziert.

Chips zunächst vor allem für teurere Autos

Dass sich dieser Einbruch in den Bilanzen der Autobauer erst verspätetet niedergeschlagen hat, liegt vor allem an der Strategie, die VW-Markenchef Ralf Brandstätter als „ergebnisorientierte Chipzuteilung“ beschreibt. Wie Volkswagen versuchen auch andere Hersteller, die vorhandenen Halbleiter für höherwertige Modelle zu reservieren. Bei einem Porsche ist die Marge eben höher als bei einem Polo. Auf Dauer aber lässt sich die Misere nicht kaschieren. Gerade die Marke VW braucht hohe Stückzahlen, um ihre Kosten decken zu können.

Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass in der niedersächsischen Auto- und Zulieferindustrie jedes dritte Unternehmen Stellen streichen will. Der Branchenverband Niedersachsen-Metall sieht auf mittlere Sicht jeden fünften der heute noch 150.000 Jobs als gefährdet an. Vor allem die Zulieferer stehen unter Druck, weil sie auf eine florierende Produktion von Verbrennermodellen angewiesen sind, um sich Investitionen in den Umbau ihrer Fertigung in Richtung Elektromobilität leisten zu können. Wenn zu wenige Autos verkauft werden, helfen höhere Preise nur bedingt weiter – und er Wandel stockt. Das aber kann sich niemand leisten.

Von Jens Heitmann