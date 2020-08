Curevac ist ein hervorragender Start an der New Yorker Börse gelungen – obwohl das Unternehmen bisher nur geringe Umsätze erzielt und hohe Verluste verbucht. Doch wer als Erster einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt, dürfte sehr viel Geld verdienen, meint Jens Heitmann. Dafür nehmen Investoren auch höhere Risiken in Kauf.