Hannover

Es gibt Bilder aus dem Flughafen Langenhagen, die überfüllte Terminals mit endlosen Warteschlangen vor den Schaltern zeigen. Sie stammen aus dem Sommer 2019. In den vergangenen Wintermonaten hingegen sind Fotos entstanden, auf denen nicht ein Fluggast zu sehen ist. Legt man sie nebeneinander, sieht man deutlich, was das Coronavirus im Flugverkehr für Folgen hat.

Wann kann das Geschäftsmodell wieder angewendet werden?

Das Wachstum der Luftfahrt wurde vor der Pandemie auch durch Terroranschläge in Reiseländern oder durch Finanzkrisen – wenn überhaupt – nur kurze Zeit unterbrochen. Wenn die Flughäfen behaupten, sie verfügten über ein intaktes Geschäftsmodell, dürften die meisten von ihnen recht haben. Wenn Touristen fliegen dürfen, dann tun sie es auch – zu sehen im vergangenen Sommer mit seinen zwischenzeitlichen Lockerungen und dieser Tage beim Andrang auf das wieder mit dem Flugzeug erreichbare Mallorca. Die Frage ist jedoch, wann das Geschäftsmodell wieder angewendet werden kann. Keiner weiß, was das Virus noch anstellt, ob demnächst wieder Mutationen auftauchen und ob die sich aufbauende dritte Welle der Erkrankungen die letzte ist.

Der Flughafen in Langenhagen kommt mit Bürgschaften und seinem Sparprogramm einstweilen über die Runden; auch angekündigte Staatshilfen werden die Probleme lindern. Das gilt jedoch nicht für immer und ewig. Eine wirkliche Erholung hängt auf Dauer von zwei Dingen ab, die keine Geschäftsführung beeinflussen kann, weder am Airport Hannover noch an anderen Flughäfen: vom weiteren Verlauf der Pandemie und von der Verfügbarkeit und Wirkung der Impfstoffe.

Von Bernd Haase