Hannover

Für die Laborärzte ist die Corona-Pandemie eine Sonderkonjunktur: Schon zu normalen Zeiten führen die Spezialisten die Honorarstatistik der niedergelassenen Mediziner an – durch die vielen Covid-19-Tests hat sich der Abstand im vergangenen Jahr noch deutlich vergrößert. Mehr als 2 Millionen Euro haben die 89 Laborärzte in Niedersachsen 2020 im Schnitt von den Krankenkassen kassiert, das war ein Zuwachs von fast einem Viertel. Zum Vergleich: Die Hausärzte mussten sich zuletzt mit durchschnittlich 290.000 Euro begnügen und damit sogar ein kleines Minus beim Umsatz in Kauf nehmen, obwohl auch ihr Praxisalltag von der Pandemie beherrscht wurde.

Den Neid der Kollegen versuchen die Laborinhaber mit dem Hinweis zu dämpfen, dass der markante Anstieg beim Umsatz nicht automatisch in einen ähnlich hohen Zuwachs beim Ertrag münde – schließlich seien auch die Kosten für die PCR-Tests und das Personal hoch. Gleichwohl nehmen die Hausärzte zur Kenntnis, dass ihre Leistungen vom Gesetzgeber weniger gewürdigt werden als die der Fachmediziner, die eigens einen Bonus erhalten, damit sie ihre schleppende Terminvergabe ein wenig beschleunigen.

Alles in allem ist die Ärzteschaft bisher aber gut durch die Corona-Zeit gekommen. Wie für andere Berufsgruppen hat der Staat auch für sie einen Schutzschirm aufgespannt und trotz gesunkener Patientenzahlen die Grundvergütung garantiert. Noch nicht entschieden ist, wer dafür am Ende aufkommen muss. Bisher sind die Krankenkassen in Vorleistung getreten, was deren Defizite weiter erhöht hat. Die Politik hat Zuschüsse aus dem Steuertopf versprochen, bisher ist das jedoch nur ein Hoffnungswert. Auch deshalb stellen sich die Ärzte auf magerere Zeiten ein.

Von Jens Heitmann