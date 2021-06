Hannover

Rückblickend wäre es vielleicht doch klug gewesen, das Unternehmen Donald Trump zu überlassen. Im vergangenen März wollte der damalige US-Präsident angeblich eine Milliarde Dollar zahlen, um die Exklusivrechte an Curevacs Corona-Impfstoff zu erhalten oder gleich die ganze Firma zu kaufen – so ganz klar wurde das damals nicht. Umso eindeutiger hingegen war die Absage von Haupteigner Dietmar Hopp: Es gehe nicht an, dass eine deutscher Hersteller einen Impfstoff entwickele, der dann ausschließlich in den USA genutzt werde.

Firmenwert hat sich zwischenzeitlich fast verfünffacht

Das Dementi markierte den Beginn einer turbulenten Entwicklung. Kurz nach Trumps Angebot gab es innerhalb kurzer Zeit aus verschiedenen Gründen zwei Wechsel an der Firmenspitze. Im Anschluss schraubte Curevac die Erwartungen an seinen Impfstoff so hoch, dass viele Investoren hellhörig wurden – erst der deutsche Staat, der sich im Juni mit 300 Millionen Euro an dem Unternehmen beteiligte, dann die Akteure an den Finanzmärkten, als sich der Firmenwert nach dem Debüt an die US-Technologiebörse Nasdaq im August zwischenzeitlich fast verfünffachte.

Im Unterschied zu den bescheidenen Biontech-Gründern Özlem Türeci und Ugur Sahin hat man bei Curevac den Mund sehr voll genommen. Deshalb mischt sich in das allgemeine Bedauern über die hinter den Erwartungen zurückgebliebene Wirksamkeit des Impfstoffs hier und da auch eine Prise Häme – gerade mit Blick auf den Einstieg des Bundes. Letzteres könnte sich als verfrüht erweisen: Auch nach dem Absturz des Aktienkurses ist der staatliche Anteil, zumindest auf dem Papier, noch dreimal so viel wert wie die ursprüngliche Beteiligungssumme.

Von Jens Heitmann