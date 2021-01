Hannover

An hehren Zielen herrscht beim Klimaschutz kein Mangel – weder in der großen Politik noch in der kommunalen. In Brüssel und Berlin vergeht selten viel Zeit, bis nach einer erneuten Verschärfung von Abgas- oder anderen Emissionswerten Protagonisten auf den Plan treten, denen diese Vorgaben noch nicht weit genug gehen. In Hannover soll jetzt ein Bürgerbegehren dafür sorgen, dass der Versorger Enercity sein letztes Kohlekraftwerk noch früher abschalten muss als zum bereits vorgezogenen Termin 2030.

Übersichtlicher wird das Angebot, wenn es um die Strategie und die konkreten Schritte geht, um die Klimaziele zu erreichen. Dass der Stand der Technik und der fehlende Ausbau der Infrastruktur einem noch schnelleren Umbau der Wirtschaft oft entgegenstehen, wollen viele Aktivisten nicht wahrhaben. Doch ambitionierte Gesetze und ehrgeizige Begehren allein können das Tempo beim Wandel nicht im erwünschten Maße beschleunigen, wenn es an den nötigen Voraussetzungen fehlt.

Der Mangel an Kapital ist eine davon. Große Konzerne müssen ihre Investitionen allenfalls strecken, grundsätzlich infrage stehen sie meist nicht. Mittlere und kleinere Betriebe hingegen haben auch schon vor Corona die immensen Herausforderungen für den Klimaschutz mit wachsender Sorge betrachtet. Ein milliardenschwerer Fonds, der nachhaltige Innovationen fördert, könnte dazu beitragen, diese zu mindern. Dass die Gewerkschaft IG BCE dafür vor allem private Geldgeber anzapfen will, dürfte hilfreich sein, um der grundsätzlichen Skepsis mancher Unternehmen gegenüber jeglichem staatlichen Einfluss entgegenzuwirken.

