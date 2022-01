Hannover

Noch ist der Mercedes EQXX nur ein Prototyp, dennoch machte die Neuentwicklung der Stuttgarter zu Beginn der Woche mächtig Wirbel in der Automobilwelt. Ein E-Auto mit 1000 Kilometern Reichweite, und das aus Deutschland, nicht aus China – auf diese Nachricht hatte die Branche gewartet.

Mit der Realität haben die Reichweiten selten etwas zu tun

Noch aber muss man die Prognosen von Mercedes mit Vorsicht genießen. Erstens haben schon bei Serienfahrzeugen die Werksangaben in Sachen Reichweite selten etwas mit der Realität zu tun, was mit den zugrunde liegenden Testzyklen zusammenhängt. Zum Zweiten ist nicht jedem Mercedes-Käufer klar, dass hohe Reichweiten bei E-Autos bisher nur zustande kommen, wenn das schnittige Fahrzeug nicht schneller als mit 130 Kilometern pro Stunde bewegt wird. Und zum Dritten erreichen die Ingenieure die avisierten Langstrecken beim EQXX zu guten Teilen aufgrund der massiv optimierten Aerodynamik.

Beim Familienkombi wird es mit der Aerodynamik schwierig

Die mag man bei Sportcoupés oder flachen Limousinen wie dem EQXX gut hinbekommen. Noch aber fehlt den Autobauern, einem VW ID.4 oder Skoda Eniaq zum Trotz, eine Antwort darauf, wie man auch bei notwendigerweise höher aufbauenden Familienfahrzeugen für Kunden mit viel Platzbedarf Reichweiten hinbekommt, die etwa für den Familienurlaub taugen. Von Nutzfahrzeugen ganz zu schweigen.

Gleichwohl lassen andere Faktoren beim EQXX hoffen, dass die Lösung des leidigen Reichweitenproblems in greifbare Nähe kommt. Die Tatsache etwa, dass Mercedes aus einer deutlich kleineren Batterie als bisher mehr Leistung schöpft. Oder die, dass das Auto die Bremsenergie noch besser nutzt. Wenn all das in Serie gelingt, bleibt nur noch zwei Probleme: die Preise – und die europaweit noch deutlich zu dünne Ladeinfrastruktur.

Von Felix Harbart