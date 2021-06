Hannover

Es ist noch gar nicht so lange her, da erinnerte der Umgang mit Mitarbeitern in der niedersächsischen Fleischbranche mancherorts an den von Bordellen mit Zwangsprostituierten. Die Arbeitskraft der Zerleger war so gut wie nichts wert. Organisierte Menschenhändlerbanden sorgten jederzeit für billigen Nachschub aus Osteuropa und blieben dabei weitgehend unbehelligt vom Staat. Mit der Öffnung der Werkverträge als Billiglohninstrument hatte es der Gesetzgeber ermöglicht, dass sich das reiche Deutschland auf dem Rücken der Ärmsten einen besonders lukrativen Niedrigstlohnsektor aufbaute. Zum Glück ist das vorbei.

Der erste Schritt zum Besseren war der allgemeine gesetzliche Mindestlohn, obwohl er zunächst kaum etwas an den Verhältnissen geändert hat. Zu leicht ließ er sich von den Kriminellen unter den Subunternehmern umgehen. Sie ließen Doppelschichten verrichten, zahlten aber nur einmal, verhängten absurde „Vertragsstrafen“ oder gewährten Urlaubstage nur auf der Abrechnung, wo auch „Vorschüsse“ verzeichnet waren, die nie gezahlt wurden. Es waren weitere Korrekturen nötig. Zunächst hafteten die Schlachthofbetreiber, wenn Subunternehmer die Rechte der Arbeiter mit Füßen traten. Mittlerweile sind die Werkverträge in der Fleischbranche verboten.

Der Branchenmindestlohn ist nun der nächste Schritt. Er wird künftig über dem gesetzlichen Mindestlohn liegen – ein Zeichen dafür, dass die Schlachter (und ihre Gewerkschaft) als Verhandlungspartner am Tisch sitzen und von Schlachthofbetreibern nicht mehr als billige Verfügungsmasse betrachtet werden. Seltsam, dass das so lange gedauert hat.

Von Karl Doeleke