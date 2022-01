Hannover

Reisen scheint in diesen Wochen nicht einfach – und das liegt nicht nur an der oft unsicheren Pandemielage. Ein Urlaub ist auch oftmals deutlich teurer, als dies noch 2019 der Fall war. Fluggesellschaften haben ihre Kapazitäten reduziert, Hotels dürfen zum Teil nicht voll ausgelastet werden, Mietwagenfirmen fehlen Fahrzeuge, weil der Nachschub ausbleibt – all dies treibt trotz geringerer Nachfrage die Preise in die Höhe. Dazu kommt die latente Unsicherheit, im Urlaub womöglich mit positivem Corona-Testergebnis in einer Quarantäneunterkunft zu landen. Wie soll sich der Tourismus angesichts dessen erholen?

Nachfrage in zwei Jahren wieder voll da?

Die am Freitag vorgestellte Reiseanalyse gibt Anlass zur Hoffnung: Bei vielen Menschen hat sich die Reiselust aufgestaut. Sie brennen geradezu darauf, Ferien zu machen. Mehr noch: 48 Prozent der Deutschen haben Zeit, Lust und Geld, um in diesem Jahr zu verreisen – das ist der höchste Wert seit mehr als zehn Jahren. 82 Prozent haben bereits über ihren Urlaub in diesem Jahr nachgedacht. Und die wichtigste Aussicht: Nach derzeitiger Lage könnte die Nachfrage nach Reisen in zwei Jahren wieder auf demselben Pfad angelangt sein wie vor der Pandemie. Jetzt muss die Pandemie das Reisen nur auch wieder erlauben – aber der Umgang vieler Länder mit der Omikron-Variante deutet schon darauf hin, dass die Corona-Regeln vielerorts in absehbarer Zeit weniger streng sein könnten.

Es scheint, als komme gerade aus einer der mit am stärksten von den Corona-Auswirkungen betroffenen Branchen ein Lichtblick. Das Ziel ist klar, nämlich eine Normalisierung des Alltags. Hoffnung ist da.

Von Michael Pohl