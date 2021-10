Hannover

Lange haben vor allem kleinere Zulieferer den Trend zum Elektroauto nicht so richtig ernst genommen. Obwohl von der Politik immer schärfe Klimaziele formuliert wurden und sich nach und nach alle großen Hersteller ins Unvermeidliche fügten und ihre Abkehr vom Verbrennermotor ankündigten, zogen daraus längst nicht alle Produzenten von Kolben, Kurbelwellen oder Ventilen die richtigen Schlüsse. Für manche ist es inzwischen zu spät – sie werden mit den letzten Benzinern und Dieseln von der Bildfläche verschwinden.

Umrüstung des Werks läuft auf vollen Touren

Die große Mehrheit der Zulieferer scheint ihre Schockstarre gerade noch rechtzeitig überwunden zu haben. Bei einer Umfrage des Branchenverbandes VDA gaben kürzlich mehr als vier Fünftel der Firmen an, mit der Umstellung auf die Elektromobilität zumindest begonnen zu haben. Inzwischen fließen mehr als 30 Prozent ihrer Forschungs- und Entwicklungsausgaben in die elektrische Antriebstechnik, obwohl deren Anteil am Umsatz mit 15 Prozent noch deutlich geringer ausfällt.

Wie schwer sich selbst große Komponentenhersteller mit der Umstellung tun, zeigt das Beispiel Volkswagen. Für die Belegschaft an den Bändern der Nutzfahrzeuge-Tochter in Hannover ist schon seit Monaten klar, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Die Produktionstermine für die neuen Modelle stehen, die Umrüstung des Werkes läuft auf vollen Touren. Auch die Beschäftigten in der Gießerei und der Wärmetauscherproduktion durften zwar darauf vertrauen, dass die Betriebsräte sie nicht vergessen würden – ganz in Sicherheit wiegen konnten sie sich aber nicht. Nach der Erweiterung ihrer Produktpalette steht dem nun nichts mehr entgegen.

Von Jens Heitmann