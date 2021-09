Hannover

Bei jedem Börsengang gehört ein Mindestmaß an Begeisterung zum Begleitprogramm. Ein Unternehmen, das fortan auf das Wohlwollen von Investoren angewiesen ist, muss Zuversicht in die eigene Zukunft ausstrahlen – gerade wenn das aktuelle Zahlenwerk daran noch erhebliche Zweifel zulässt. Folglich war jetzt auch bei Vitesco Technologies von einem „wichtigen Meilenstein“ die Rede, als der neue Name der alten Antriebstechnik von Continental erstmals auf dem Kurszettel auftauchte. Über den schwierigen Weg wurde lieber geschwiegen.

Misstrauen bleibt haften

Der Plan war eigentlich ein anderer. Als der Mutterkonzern in Hannover vor zwei Jahren beschloss, das Geschäft rund um den Antriebsstrang auf eigene Beine zu stellen, sollte das im Rahmen eines Teilbörsengangs geschehen. Von dem Verkauf von zunächst einem Viertel der Vitesco-Aktien erhoffte sich Continental Einnahmen von mehr als 4 Milliarden Euro. Durch die jetzt gewählte Variante der Abspaltung fallen hingegen hohe Kosten an – insgesamt rund 350 Millionen Euro. Die Motive für dieses Manöver hat der Konzern bis heute nicht schlüssig begründet.

Offiziell ist seit Herbst 2019 nur von „kaum vorhersehbaren Bedingungen“ am Kapitalmarkt die Rede – von Umständen also, die für die Entwicklungen an den Börsen eher die Regel als die Ausnahme darstellen. Konzernintern wird deshalb bis heute über andere Hintergründe spekuliert, wie etwa steuerliche Nachteile für die Hauptaktionäre der Familie Schaeffler bei einem „üblichen“ Börsengang. Dieses Misstrauen gegenüber dem Management bleibt als Makel haften – unabhängig davon, wie sich die Geschäfte von Vitesco künftig entwickeln.

Von Jens Heitmann