Hannover

Es hängt viel davon ab, dass die heimischen Autozulieferer nicht an der viel beschworenen Mobilitätswende scheitern – in Deutschland, Niedersachsen und Hannover. Continental, ZF/Wabco, Nass-Magnet, Clarios, Benecke-Kaliko und künftig auch Faurecia, um nur die bekannteren Namen zu nennen: Allein am Standort Hannover sind Zigtausende Arbeitsplätze davon abhängig, dass die Autoindustrie rund läuft.

Viel zu lange haben Volkswagen und Co. geglaubt, mit ihrer Marktmacht den bevorstehenden Wandel aussitzen zu können. Jetzt geben Tesla und chinesische Hersteller in vielen Bereichen den Takt vor. Und der ist schneller, als zuweilen behäbige deutsche Großunternehmen wahrhaben wollen. Ausbaden müssen dies vor allem die Zulieferer, die als nachgelagerte Unternehmen ohnehin unter enormem wirtschaftlichen Druck stehen. Gerade deshalb aber ist das Konzept intelligent, mit dem Landesregierung und Industrieunternehmen, Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter auf den Strukturwandel reagieren.

Nicht nur mehr Kapital, sondern auch gute Ideen

Es geht eben nicht nur um mehr Kapital in der Krise, das kleineren und mittelgroßen Unternehmen bei der notwendigen Transformation hilft. Das Geld ist ein wichtiger Baustein, aber genauso wichtig wird es sein, Start-ups mit pfiffigen Ideen an Niedersachsen zu binden, damit sich das Tempo des Wandels erhöht. Und als dritter Baustein werden massive Qualifizierungen benötigt, weil sich viele Jobs auch in der Zulieferindustrie dramatisch verändern werden. Es ist definitiv nicht zu früh für das jetzt geschnürte Paket. Hoffentlich ist es auch nicht zu spät.

Von Conrad von Meding