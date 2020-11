Hannover

Die Rolle des Kronprinzen ist oft undankbar. In Monarchien gibt es zwar keine Zweifel an der Nachfolge, dafür kann es aber bis zur Übernahme des Zepters lange dauern. Auch in Demokratien müssen sich Thronfolger oft in Geduld üben, bis Amtsinhaber ihren Platz räumen – während der Wartezeit können Hoffnungsträger zudem leicht den Rückhalt verlieren, den sie für die letzte Beförderung benötigen. In der Welt der Wirtschaft ist diese Gefahr sogar noch größer, weil die Seilschaften in den Unternehmen oft noch weniger Halt bieten als in der Politik.

Selbst die kerzengerade Karriere von Nikolai Setzer bei Continental war zuletzt auf einen Stolperstein zugesteuert. Nach erfolgreichen Jahren als Chef der margenstarken Reifensparte wurde der Manager mit der Sanierung des Automotive-Geschäfts beauftragt. Doch hier war sein Handlungsspielraum eng begrenzt, weil er in dem neu zugeschnittenen Führungsgremium nur formal das Sagen hatte – die anderen beiden Vorstände mussten sich seinem Willen nicht beugen. Eine solche Konstellation ist auf Verschleiß angelegt.

Bei Conti hat kaum jemand damit gerechnet, dass Elmar Degenhart den Konzern bis zum Ablauf seines Vertrages 2024 führen würde: Seit zwei Jahren addieren sich die Schwierigkeiten, die sich nicht nur mit den Umbrüchen in der Branche oder der mauen Konjunktur entschuldigen lassen. Setzer eilt der Ruf des Sanierers voraus – im neuen Amt aber ist er auch als Architekt gefragt: Er muss die Automotive-Sparte so umbauen, dass Software und Sensorik zum Kerngeschäft werden. Erste Skizzen dafür erwarten Investoren bereits in wenigen Wochen: Am 16. Dezember hat sie der Konzern zum Kapitalmarkttag geladen.

