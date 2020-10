Hannover

Angst kann ein großer Antrieb sein – auch wenn man diesen Ausdruck in der Autoindustrie offiziell nie verwenden würde. Wenn es um den Konkurrenten Tesla oder um die verschärften Abgasvorschriften geht, ist bei den aktuellen Marktführern eher von Herausforderungen oder gar Chancen die Rede. Das kann die Sorgen aber kaum kaschieren: Die etablierten Hersteller wissen sehr genau, dass sie ihre Modellpalette schnell und radikal umbauen müssen, um weiter wettbewerbsfähig zu sein – ihre Zukunft steht erstmals ernsthaft infrage.

Verkäufe von E-Autos ziehen stark an

Für die europäische Autoindustrie hat mit diesem Jahr eine neue Zeit begonnen. Im Durchschnitt darf jeder in Europa verkaufte Neuwagen jetzt nur noch 95 Gramm Kohlendioxid pro gefahrenen Kilometer ausstoßen – um Strafen in Milliardenhöhe zu vermeiden, müssen die Konzerne die Emissionen ihrer Fahrzeugflotten deutlich senken. Noch bis vor wenigen Monaten schien das nahezu unmöglich: Statt klimafreundlicherer Elektroautos kauften die Kunden lieber schwere SUV-Modelle mit PS-starken Dieselmotoren. Dann jedoch kam Corona.

Die Pandemie hat natürlich auch dieser Branche erhebliche Einbrüche beschert – voraussichtlich wird der Absatz erst in ein paar Jahren wieder das Niveau vor Beginn der Krise erreichen. Einen positiven Effekt hingegen gibt es: Vor allem dank der erhöhten Kaufprämien in Deutschland und Frankreich ziehen die Verkäufe von batteriebetriebenen Fahrzeugen stark an. Noch bleibt der Anteil der E-Autos an den Neuzulassungen recht überschaubar – der Erfolg in der Nische ist aber für etliche Hersteller schon groß genug, um wenigstens Strafzahlungen für zu hohe Abgaswerte zu vermeiden.

Von Jens Heitmann