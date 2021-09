Hannover

Messemacher müssen Zuversicht ausstrahlen. Aussteller und Besucher sollen das Gefühl haben, etwas Wichtiges zu verpassen, wenn sie zu Hause bleiben statt an einer Messe teilzunehmen. Sollte die Zahl der Besucher angesichts der weiterhin geltenden Corona-Restriktionen dennoch hinter den geweckten Erwartungen zurückbleiben und die Geschäfte weniger rund laufen als erhofft, bleibt immer noch genügend Zeit, um leere Ecken in den Hallen mit Grünpflanzen und Bänken zu kaschieren und zur rustikalen Lounge für notorische Networker zu erklären.

Onlineformate haben Erwartungen nicht erfüllt

Der – noch verhaltene – Optimismus der Veranstalter gründet auf dem Bedürfnis ihrer Kunden, sich und ihre Produkte endlich wieder auf einer realen Bühne präsentieren zu können. In den Monaten des Lockdowns gab es in der Branche die Sorge, dass nach der Pandemie zu viele Firmen den Aufwand für einen Messestand scheuen und auf Plattformen im Internet ausweichen würden. Diese Furcht ist geringer geworden, weil Onlineformate nicht das halten konnten, was man sich von ihnen versprochen hat. Selbst kostenbewusste Manager kommen augenscheinlich lieber auf echte Marktplätze, um Geschäftspartner zu treffen und Kontakte zu knüpfen.

Ob und wann die Messen in Deutschland zu alter Stärke zurückfinden können, hängt auch von den Reisemöglichkeiten ab. Während Konkurrenten in den USA und China davon profitieren, dass bei ihnen der weitaus größte Teil der Aussteller und Besucher aus der eigenen Heimat stammt, kommen bei deutschen Messen 60 Prozent der Aussteller aus dem Ausland. Die deutschen Messegesellschaften sind zwar längst auch auf fremden Plätzen aktiv, ihren heimischen Standorten hilft das aber nur bedingt.

Von Jens Heitmann