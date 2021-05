Hannover

Am nötigen Willen hat es nicht gefehlt: Selbst als sich im vergangenen Spätherbst bereits die nächste Corona-Welle andeutete, wollten es die Stammkunden der Hannover Messe nicht wahrhaben, dass sie im Frühjahr dieses Jahres ein weiteres Mal auf einen Auftritt auf dem Gelände verzichten sollten. Am Ende arrangierten sich die Aussteller mit einem reinen Onlineformat und lobten im Anschluss die digitalen Anstrengungen der Veranstalter in den höchsten Tönen. Dennoch hat sich inzwischen in allen Branchen die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Ansprache über das Internet den direkten Kontakt mit der Kundschaft an den Ständen nicht annähernd ersetzen kann.

Wachstum durch das neue IAA-Konzept?

Daher ist es für die Deutsche Messe eine gute Nachricht, dass der Verband der Automobilindustrie schon jetzt mit großem Optimismus auf die IAA Nutzfahrzeuge im Herbst 2022 blickt. Während die Mehrheit der Messeveranstalter nur auf eine allmähliche Erholung des Geschäfts hofft, wollen die Nutzfahrzeughersteller und Logistiker bereits im nächsten Jahr mindestens wieder die guten Zahlen der vergangenen beiden Branchentreffen erreichen. Im Anschluss soll das runderneuerte Konzept sogar für Wachstum sorgen.

Der Deutschen Messe wäre das nur allzu recht – ihre Prognose fällt aber deutlich verhaltener aus. Selbst wenn vom nächsten Jahr an alle geplanten Veranstaltungen stattfinden könnten, rechnet sie frühestens für Mitte des Jahrzehnts damit, wieder das Niveau vor dem Ausbruch der Pandemie zu erreichen. Und auch dieses Szenario steht unter dem Vorbehalt, dass die Impfstoffe alle Varianten des Coronavirus in Schach halten können.

Von Jens Heitmann