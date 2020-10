Hannover

Aus Sicht der Anteilseigner war die Deutsche Messe schon in normalen Zeiten kein lohnendes Geschäft. Vor elf Jahren mussten das Land Niedersachsen und die Stadt Hannover die Gesellschaft mit einer Kapitalerhöhung von 250 Millionen Euro vor der Pleite bewahren – und sich danach aufgrund der spärlichen Erträge mit einer Minidividende begnügen. Dass die Messe nun erneut in ihrer Existenz gefährdet ist, führt deshalb zu Verdruss, obwohl für die aktuelle Krise nicht das Management verantwortlich zu machen ist.

Das Land sieht die Schieflage als Chance

Den Erfolg des Unternehmens haben die Anteilseigner bisher aber nicht nur am Bilanzgewinn gemessen – für sie war die sogenannte Umwegrendite entscheidend: Weil Aussteller und Besucher über das Jahr viele Hotelbetten und die Kassen der Gastronomie gefüllt haben, blieb von jedem Euro Umsatz der Messe AG ein Vielfaches an Geld in der Region hängen. Der Betrieb auf dem Gelände galt somit als eine Art Außenstelle der Fremdenverkehrszentrale, die Messegesellschaft konnte daher in ihrem Kerngeschäft mit einer gewissen Nachsicht rechnen.

Damit ist es offenbar vorbei. Land und Stadt wollen es nicht mehr tolerieren, dass die Messe selbst in guten Jahren nur wegen der Beteiligung an einem Ausstellungsgelände in Shanghai schwarze Zahlen schreiben kann, während der Standort Hannover durchgängig defizitär ist. Verantwortlich dafür machen die Anteilseigner vor allem das hiesige Lohnniveau. Die Deutsche Messe bezahlt ihre Mitarbeiter deutlich besser als die Konkurrenz, weil sie ihre Tarifverträge mit der starken IG Metall aushandeln muss. Vor allem die Vertreter des Landes sehen die neuerliche Schieflage als Chance, hier zu einer neuen Balance zu finden.

