Hannover

Man kann den Frust der Messe-Mitarbeiter in Hannover verstehen. Während die Konkurrenten in Berlin, München und Nürnberg auf die vorbehaltlose Unterstützung ihrer Anteilseigner bauen können, um die Löcher in den Bilanzen zu stopfen, knüpfen das Land Niedersachsen und die Stadt Hannover ihre Hilfsbereitschaft in der Corona-Krise an harte Bedingungen: Sie wollen nur dann für einen Kredit bürgen, wenn die Deutsche Messe ihre Personalkosten deutlich senkt.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die hiesige Messegesellschaft ihre Belegschaft in der Vergangenheit recht üppig alimentiert hat – insbesondere in den Führungsetagen. Während die Personalkosten andernorts nur ein Fünftel oder ein Viertel des Umsatzes ausmachen, erreichten sie in Hannover zuletzt fast ein Drittel. Die Rückstellungen für Pensionen für rund drei Dutzend ehemalige sowie aktive Vorstände und Bereichsleiter summieren sich inzwischen auf 52 Millionen Euro. Damit liegen die Belastungen in Hannover drei- bis viermal so hoch wie bei anderen deutschen Messegesellschaften.

Kontrollen waren zu lasch

Die Anteilseigner haben diese Exzesse in der Vergütung, die auf einer Richtlinie aus dem Jahr 1980 basierten, lange tatenlos toleriert. Die Regelung wurde im Sommer 2008 sogar noch einmal bestätigt – bevor das Land Niedersachsen und die Stadt Hannover die Messe im Jahr darauf mit einer Kapitalerhöhung von 250 Millionen Euro vor der Pleite bewahren mussten. Erst als der Landesrechnungshof die hohen Kosten monierte, wurde das System reformiert. Die Rigorosität, mit der die Eigner jetzt auf Einsparungen bestehen, ist auch die Folge einer zu laschen Kontrolle in der Vergangenheit.

Von Jens Heitmann