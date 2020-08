Hannover

Natürlich kann es ein Zufall sein, dass der Bauernverband und die Versicherungswirtschaft am selben Tag auf die Forderung verfallen, der Staat möge den Abschluss von Policen gegen Wetterrisiken aller Art bezuschussen. Sehr wahrscheinlich ist das allerdings nicht, zumal beide Lobbygruppen unter den Landwirten schon eine Weile für die sogenannte Mehrgefahrenversicherung werben – bisher ohne durchschlagenden Erfolg.

Unter einer Dürre leiden gleich ganze Regionen

Gegen die Folgen von Starkregen und Sturm sichern sich Bauern schon länger ab, auch weil die Kosten für diese Policen überschaubar sind. Hagelschauer treten zwar häufiger auf, aber meist nur in wenigen Orten – deshalb kann die Assekuranz für diese Fälle einen vergleichsweise günstigen Schutz bieten. Eine Dürre kommt hingegen nicht allzu oft vor, doch wenn es für längere Zeit nicht regnet, leiden gleich ganze Regionen darunter. Entsprechend hoch ist dann der Schaden, den Versicherer einkalkulieren müssen.

Anzeige

Drei Viertel der EU-Staaten haben auf diese Herausforderung reagiert, indem sie Policen gegen Trockenheit bezuschussen. Die Bundesregierung dagegen sieht zuerst die Bauern in der unternehmerischen Pflicht, sich ausreichend gegen Markt- und Wetterrisiken abzusichern. Mit Blick auf Unbilden wie Hagel und Sturm ist das ohne Weiteres nachvollziehbar. Mit den Folgen einer Dürre verhält es sich anders – der Staat wird hier immer eine Last tragen müssen, wenn er in einer Notlage den Exodus vieler Betriebe verhindern will. Der Fiskus steht somit nur vor der Wahl, von Fall zu Fall in die Bresche zu springen oder lieber Versicherungen zu fördern, die solche Hilfseinsätze überflüssig machen.

Von Jens Heitmann