Hannover

Wenn Abgaben sinken, klingt das zunächst nach einer guten Nachricht. Das angekündigte Abschmelzen der EEG-Umlage zur Förderung von Ökostrom hilft aber nicht wirklich den Bürgern und Unternehmen, die in Deutschland wie in fast allen europäischen Ländern derzeit Energiepreise auf Rekordniveau zu verkraften haben. Sie verhindert nur Schlimmeres.

Es gibt bessere Lösungen

Die vor rund 20 Jahren eingeführte Umlage sollte die Bundesrepublik zum Vorreiter der Energiewende machen und helfen, Strom aus Sonne und Wind zu einer echten Alternative gegenüber fossilen Energieträgern zu machen. Bezahlen müssen das seitdem nicht zuletzt die Verbraucher. Die Idee war gut, hat sich aber mittlerweile überlebt. Die Umlage ist mit den Jahren derart angewachsen, dass sie einen gehörigen Anteil an den Strompreisen ausmacht, die seit geraumer Zeit nur noch die Richtung nach oben kennen. Wer erreichen will, dass Bürger künftig vom Benziner oder Diesel auf das Elektroauto umsteigen oder statt einer Gasheizung elektrisch betriebene Wärmepumpen in ihren Häusern installieren, muss das ändern.

Die EEG-Umlage gehört deshalb nicht nur abgesenkt – sondern komplett abgeschafft. Dies hat die alte Bundesregierung versäumt und stattdessen den steigenden Preisen mehr oder minder tatenlos zugesehen. Die neue wird sich das nicht leisten können – schon allein, um die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Energiewende nicht zu torpedieren. Der Bund könnte Energiesteuern senken, Beihilfen zahlen oder – was die am nächsten liegende Lösung wäre – Einnahmen aus dem Emissionshandel und der Kohlendioxidbepreisung in die Solar- und Windenergie stecken. Den Werkzeugkasten gibt es also. Es müsste jedoch mal jemand hineingreifen.

Von Bernd Haase