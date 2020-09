Hannover

Für Geldwäsche in großem Stil reicht schon eine kleine Filiale: Über die Niederlassung der Danske Bank in Estland sollen zwischen 2007 und 2015 große Mengen an russischem Schwarzgeld in die Europäische Union gelangt sein. Über Konten in Tallinn, die Tarnfirmen gehörten, flossen rund 200 Milliarden Euro Richtung Westen. An Hinweisen auf verdächtige Kontenbewegungen hatte es nicht gefehlt, doch sowohl die Konzernführung in Kopenhagen als auch die zuständigen Aufsichtsbehörden ließen die Täter lange gewähren.

Mängel bei den Kontrollen

Keiner der Beteiligten kann darüber im Zweifel gewesen sein, dass der Betrieb einer Schwarzgeld-Pipeline über die Ostsee illegal war: Die Gesetze der beteiligten Länder und die Richtlinien in der EU lassen hier an Klarheit nichts zu wünschen übrig. Gefehlt hat es hingegen an der nötige Kontrolle. Dieses Muster findet sich bei fast allen Delikten aus unterschiedlichen Bereichen der Wirtschaftskriminalität. Neue Gesetze oder eine Verschärfung der bestehenden ändern an diesem Dilemma nichts, solange es am Willen zur Aufklärung solcher Straftaten fehlt.

Dabei mag auch Schlamperei im Spiel sein – angesichts der Dauer der Verstöße und der augenfälligen Inaktivität der Aufseher spricht nicht nur im Fall der Danske Bank mehr für eine Mischung aus Fahrlässigkeit und Vorsatz. Wenn es dem Gedeihen der eigenen Finanzplätze dient, ist es mancherorts offenbar nicht ganz so wichtig, woher die Geldflüsse genau kommen.

Von Jens Heitmann