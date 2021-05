Hannover

Greenpeace hat VW Hunderte Schlüssel von Verbrennerautos gestohlen und sie auf einen Gletscher verbracht. Das ähnelt früheren Aktionen der Naturschützer, nicht nur insofern, als es sich einmal mehr schlicht um einen Gesetzesverstoß handelt. Das nehmen die Aktivisten in Kauf – dass sie das tun, ist über die Jahre zu ihrem Markenkern geworden. Immerhin haben sie auf diese Weise in vielen Fällen auf unhaltbare und nicht hinnehmbare Zustände hingewiesen.

Allerdings fällt das Echo nun nicht so ungeteilt aus wie in früheren Zeiten häufig. Das hängt auch damit zusammen, dass Greenpeace sich mit VW zwar das prominenteste, aber vielleicht dieses Mal nicht unbedingt das richtige Opfer ausgesucht hat.

VW ist sicher kein Verein von Altruisten

Das hat nichts damit zu tun, dass aus dem Konzern, der den Dieselskandal produziert hat, über Nacht ein Verein von Altruisten geworden wäre. Aber es lässt sich nicht leugnen, dass VW unter dem Druck strengerer EU-Abgasnormen und der Klimadebatte die Wende zur Elektromobilität deutlich energischer vollführt als viele Konkurrenten.

Um sie aber vollenden und diese Wende finanzieren zu können, muss der Konzern Geld verdienen, und das in weltwirtschaftlich schwierigen Zeiten. Dazu muss er vorerst weiter (möglichst saubere) Verbrenner verkaufen, auch auf dem internationalen Markt. Denn es ergibt ökologisch keinen Sinn, in Ländern Elektroautos zu fahren, in denen diese hauptsächlich mit Kohlestrom geladen werden. Elektromobilität funktioniert auch nur dort, wo es eine hinreichende Ladeinfrastruktur gibt. Dass die Rahmenbedingungen längst noch nicht überall stimmen, kann man VW ausnahmsweise nicht anlasten.

Von Felix Harbart