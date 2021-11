Hannover

Heizung und Sprit werden deutlich teurer, die Mieten steigen wegen der Wohnungsknappheit schon lange, und auch die Preise für Gemüse und andere Nahrungsmittel ziehen aktuell erheblich an. Die Inflation von 4,5 Prozent ist keine abstrakte Berechnung, sondern etwas ganz Reales. Sie bedroht vor allem die Haushalte, die ohnehin wenig haben.

Es ist nur folgerichtig, dass sich die Gewerkschaften angesichts dieser Entwicklung auf ihre alte Rolle besinnen und mit markigen Worten jetzt wieder Lohnerhöhungen in den Fokus ihrer Tarifpolitik rücken. Im öffentlichen Dienst sollen es 5 Prozent sein, und auch IG Metall und IG BCE kündigen Forderungen nach kräftigen Zuwächsen an. Denn ist die Inflation höher als der Gehaltsanstieg bei den Beschäftigten, droht ein Reallohnverlust. Die Menschen hätten weniger Geld in der Tasche. Wofür braucht man dann noch Gewerkschaften?

Zu stark steigende Löhne aber bergen eine doppelte Gefahr. Einerseits bedrohen sie die nach der Corona-Krise gerade erst wieder anspringende Wirtschaft. Andererseits können sie eine Spirale in Gang setzen: Höhere Löhne in der Produktion führen zu steigenden Preisen, diese treiben die Inflation – ein Teufelskreis.

Mehr Geld vor allem für untere Lohngruppen

Niemand kann derzeit genau sagen, wie lange die Inflation hoch bleibt, ob der starke Anstieg vorübergehend ist oder ein anhaltender Effekt. Wer der Teuerung maßvoll begegnen will, der streitet dafür, dass vor allem die unteren Einkommensgruppen bessere Löhne erhalten. Sie sind es, die die Inflation am meisten spüren. Um die Besserverdienenden kann man sich kümmern, wenn die Wirtschaft wieder rundläuft.

Von Conrad von Meding