Hannover

Manchmal kann auch ein Minus Mut machen. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland ist im vergangenen Jahr nur um 5 Prozent geschrumpft – angesichts der zwischenzeitlich verbreiteten Horrorszenarien lässt sich das als erfreuliche Nachricht werten. Damit ist die Wirtschaft besser durch die erste Corona-Zeit gekommen als im Jahr 2009, als sich der Rückgang infolge der Finanzkrise auf 5,7 Prozent summierte. Allerdings traf der Schock die Unternehmen damals in einer Hochkonjunktur – die Pandemie erwischte die Wirtschaft nach einem bereits zwei Jahre anhaltenden Abschwung.

Insbesondere für die Industrie hätte die Ausbreitung des Virus zu keinem schlechteren Zeitpunkt kommen können. Die Branche befand sich bereits in der Rezession, als viele Firmen ihre Produktion unterbrechen mussten und neue Aufträge ausblieben. Für ihren wichtigsten Zweig, die Autohersteller und ihre Zulieferer, ist der aktuelle Einbruch der Konjunktur sogar das kleinere Problem – hier ist die Krise vor allem struktureller Natur: Durch den Abschied vom Verbrennungsmotor und den Trend zum autonomen Fahren verteilt sich der Markt neu; die alten Platzhirsche müssen erstmals ernsthaft um ihre Position kämpfen.

Selbst wenn die Impfstoffe halten, was sie versprechen, werden also nicht alle Bereiche gleichermaßen von einer wirtschaftlichen Erholung profitieren. Für konsumnahe Branchen wie Händler und Dienstleister dürfte sich die Lage deutlich aufhellen, zumal die privaten Haushalte zuletzt aus Mangel an Alternativen viel Geld zurückgelegt haben: Diese Kaufkraft sollte rasch die Nachfrage beleben. Ob das hingegen auch für Autos gilt, ist fraglich. Viele Kunden haben offenbar Sorge, sich für das falsche Modell zu entscheiden.

Von Jens Heitmann