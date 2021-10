Hannover

Handwerk hat immer noch goldenen Boden – dies zeigt die jüngste Konjunkturumfrage der Handwerkskammer Hannover. Aus der Globalperspektive betrachtet stimmt das sicherlich, aber der Boden glänzt nicht überall. Während das Bau- und Ausbauhandwerk auch in Corona-Zeiten volle Auftragsbücher haben, leiden Dienstleister wie die Friseure oder Kosmetiker nach wie vor heftig unter den Folgen der Pandemie.

Auf längere Sicht dürfte allerdings nicht so sehr ein Virus dem Handwerk Probleme bereiten, sondern vor allem der Fachkräftemangel. Einerseits verabschieden sich die Beschäftigten aus den geburtenstarken Jahrgängen langsam, aber sicher in die Rente. Andererseits tun sich viele Handwerksbetriebe schwer damit, geeigneten Nachwuchs – also genügend Auszubildende – zu rekrutieren.

Glückliches Berufsleben auch ohne Studium

Eine umlagefinanzierte Ausbildungsplatzgarantie, wie sie die Jungsozialisten fordern, hilft da nicht. Um attraktiver zu werden, muss das Handwerk noch stärker auf duale Ausbildung setzen, dem Nachwuchs angemessene Vergütungen zahlen, mehr Frauen in manche immer noch männerdominierte Berufe locken und die eigenen Vorzüge herausstellen. Viel zu lange schon hat sich hierzulande die Haltung verfestigt, nur eine akademische Ausbildung führe zu einem glücklichen Berufsleben.

Immerhin gibt es erste Ansätze. Die Handwerkskammer Hannover verzeichnete zuletzt einen Anstieg bei den Ausbildungsverträgen, der prozentual weit über dem im Bereich der Industrie- und Handelskammer lag. Die Sache mit dem goldenen Boden scheint sich wieder herumzusprechen.

Von Bernd Haase