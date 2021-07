Hannover

Der Arbeitsplatzabbau in der Autoindustrie geht nahezu geräuschlos vor sich. Die großen Hersteller kommen ohne Massenentlassungen aus. Sie können es sich noch leisten, ihre Belegschaft über üppig dotierte Programme für den Vorruhestand auszudünnen – freiwerdende Stellen werden nur zu einem Teil wiederbesetzt. Volkswagen hat kürzlich den Jahrgang 1964 – es ist der geburtenstärkste in Deutschland – für die Altersteilzeit „geöffnet“. Da die Beschäftigten und die Unternehmen damit gut leben können, hält sich auch bei der IG Metall die Empörung über den Verlust gut bezahlter Jobs in sehr engen Grenzen.

Für kleinere Betriebe geht es um die Existenz

Den Luxus solcher Modelle können sich die meisten Zulieferer nicht mehr leisten. Selbst die Branchenführer Bosch, Continental und ZF kommen um Kündigungen kaum noch herum. Für kleinere Betriebe, die sich auf Teile für Verbrennermotoren spezialisiert haben, geht es längst um die Existenz. Angesichts der rigiden Preisvorgaben ihrer Kunden fehlt ihnen vielfach das Kapital, um ihre Produktion auf die Erfordernisse der Elektromobilität umzustellen. Für Abfindungen ist dann erst recht kein Geld mehr übrig.

Noch ist die Autobranche der größte industrielle Arbeitgeber in Deutschland. Rund 800.000 Menschen sind direkt bei Herstellern und Zulieferern beschäftigt, etwa eine Million weitere Jobs hängen Berechnungen von Ökonomen zufolge indirekt von der Produktion ab. In ihrer „Nationalen Industriestrategie“ hat die Bundesregierung das Ziel verkündet, bis 2030 den Anteil der Industrie an der Wertschöpfung auf 25 Prozent zu erhöhen. Angesichts der bröckelnden Basis im Automobilsektor ist das recht ambitioniert.

Von Jens Heitmann