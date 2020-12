Hannover

Für Touristikmanager ist Optimismus Pflicht. Ohne den Anschein eines sonnigen Gemüts lassen sich keine Reisen verkaufen. Ohne die feste Erwartung, dass Millionen von Kunden die lange vor Saisonbeginn bestellten Hotelbetten und Flugsitze auch buchen werden, könnte kein Reiseveranstalter am Markt agieren. Dass sich die Tui ein stilisiertes Lächeln zum Markenzeichen erkoren hat, ist deshalb nur konsequent. Und doch wirkt die jetzt zur Schau getragene robuste Zuversicht reichlich übertrieben: Der Konzern konnte seinen Kollaps bisher vermeiden – doch vorbei ist die Gefahr noch lange nicht.

Wie lange reicht die Liquidität?

Die Tui hat in der Zeit zwischen dem zweiten Notkredit am 12. August und dem dritten Hilfspaket am 2. Dezember nach eigenen Angaben 2,8 Milliarden Euro an Cash verbrannt – also mehr als 700 Millionen Euro pro Monat. Sollte sich der Mittelabfluss in der gleichen Geschwindigkeit fortsetzen, würde die aktuelle Liquidität von 2,5 Milliarden Euro nur bis Ende März reichen. Durch Sparmaßnahmen lässt sich dieser Trend allenfalls verlangsamen; umkehren lässt er sich nur, wenn die Kunden in Scharen neue Reisen buchen.

Ob sie das aber tun – und ob sie angesichts der schlechten Erfahrungen der vergangenen Monate noch einmal Gäste der Tui sein wollen, kann derzeit niemand vorhersagen. Gewiss, viele Menschen würden nach tristen Wintermonaten mit Ausgangsbeschränkungen nichts lieber tun als im nächsten Sommer wieder ans Mittelmeer oder auf die Kanaren zu fliegen. Voraussetzung dafür aber ist ein Gefühl der Sicherheit. Obligatorische Coronatests allein dürften dafür zu wenig sein. Erst nach dem Beginn der Impfungen kann die Reisebranche auf eine Rückkehr zur Normalität hoffen.

Von Jens Heitmann